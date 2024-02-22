بالفيديو.. حسن القصبي: الأصل فى رحمة الله أن ننعم بها

فسر الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، الحديث النبوي الشريف، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.

وقال أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المُذاع على شاشة "قناة الناس"، اليوم الخميس: "الله سبحانه وتعالى عالم بخلقه، والصانع أعلم بصنعته، فالله يعلم أن الإنسان يخطى ويزل، ففتح له باب الرحمات حتى يتوب عليه".

وأضاف: "من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه يحب عباده التائبين له، ويغفر لهم ولا يعجل لهم العقاب حتى يتوبوا إلى إليه سبحانه وتعالى، الله يمهلنا يمهلنا مرة ومرة، حتى إذا أوشكت الساعة فلا تنفع النفس شيئا، الأصل فى رحمة الله أن ننعم بها".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.