بيراميدز يخوض أول تدريباته في لوبومباشي استعدادا لمواجهة مازيمبي

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في مدينة لوبومباشي بالكونغو، استعدادا لمواجهة نظيره نادي مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة من ظهر السبت المقبل على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأقيم المران الذي استمر لقرابة ساعة ونصف، على استاد مازيمبي وهو الملعب الذي تقام عليه المباراة، طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي بأحقية الضيف في تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي.

وأظهر لاعبو بيراميدز حماسا كبيرا خلال التدريبات وركز المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على مجموعة من الوحدات البدنية وبعض الجمل الخططية، وتدريبات منفردة للمدافعين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني والأخير في الثالثة من ظهر غد الجمعة، على استاد مازيمبي والذي يشهد فتح التدريب لمدة ١٥ دقيقة أمام الإعلام طبقا لتعليمات الكاف.