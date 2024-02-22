فى لحظات الغضب.. احذر التعامل مع هذه الأبراج

تعد العصبية من الصفات البشرية التي قد يتصف بها الكثير من الناس وعليها وقد يختلف كل شخص عن الاخر فى طريقة تعبيره عن هذه العصبية فهناك من يعبر عن عصيته من خلال الصوت العالي وهناك من يستخدم يديه فى التعبير عن غضبه بان يتهجم على من يغضب عليه وبين ذلك وتلك طرق تختلف في التعبير عن الغضب.

ولأن طريقة التعبير فى الغضب تختلف من شخص لأخر ولأن العصبية قد تكون طابع عام ولكنها تختلف من حيث التعبير فتعالى عزيزي القارئ نتعرف على اكثر الابراج غضبا بحيث تحذر ان ذاك التعامل معهم .

الحمل

يعرف برج الحمل بأنه اكثر الأبراج نشاطا وحيوية ولأنه يتميز بتلك الطاقة فقد تظهر تلك الطاقة في الغضب كما تظهر فيما هو أفضل له فعن الغضب فقد تتحول طاقته الى ثورة عندما يشعر بالخوف أو التهديد من مصدر أي كا ن المصدر وبالطبع طريقة تعبيره بتكون مميزة ان ذاك اذ انه يميل ان ذاك إلى التفكير بسرعة غريبه وهذه السرعة في التفكير قد تقوده لآن يخسر الكثير من مواقفه فضلا عن انها تجعله يخسر الكثير من أصدقائه وعلى ذلك فعليك ان تتجنبه ان ذاك ذلك عن برج الحمل

العقرب

يتصف بمشاعره العميقة وحساسيته التي يعبر عنها في كل الاوقات في هدوءه وانفعاله وبالطبع لا نه عاطفي فقد يثار بسرعة وعنها يصبح عصبي وهذه العصبية تجعله يتصرف بطريقة عشوائية ناجمه عن احساسه الشديد بالتوتر الذى يتضح من خلال عصبته ذلك عن برج العقرب في تعبيره عن عصيته وتتضح هذه العصبيه في صوته العالي او انفعاله

الجدى

يعرف برج الجدى بهدؤه الشديد الذى يتطبع به لكن ذلك لا يمنع من انه قد يثور وينفعل ولكن انفعاله وغضبه صعب للغاية حيث ان غضبه يتضح في احساسه بأن الامور لا تسير كما يتمنى وعلى هذا يثور ويغضب وقد يظهر غضبه في توتره الشديد اثناء حديثه ولعل احساسه بذلك الشعور بالغضب ناتج عنه احساسه بالمسؤولية ولأنه ملتزم

السرطان

السرطان من الأبراج المائية وعلى ذلك فقد يتمتع بحساسيته المفرطة التي تقوده في غضبه الى أن يتفاعل مع الموقف او الأخر"على نحو عصبي .

يتضح في توتره ومن ثم انسحابه وهذا التفاعل الناجم عن غضبه قد يأتي بسبب بعض التغيرات التي تطرأ عليه فجأة فضلا عن بعض الانتقادات التي توجه إليه .

لحظتها يعبر عن غضبه بأن ينسحب داخل نفسه منعزلا عن كل تغير او أي انتقاد ومن ثم رفضه للتعامل مع أي شخص ان ذاك ذلك لكمية التوتر التي قد تكون قد المت به نتيجة لتفاعله الناجم عن تغير مفاجئ حدث له او انتقاد موجه له وان ذاك يحذر من الحديث معه او مواجهته ان ذاك لأنه سيكون اشبه بحال البركان حين ينفجر وأن كان يشبه بذلك برج الجدى .

وعلى ذلك فيجب الحرص كل الحرص من التعامل مع أصحاب هذه الابراج اثناء غضبهم تجنبا لأى مواقف عدوانية تنجم عنها خسائر لكلا الطرفين .