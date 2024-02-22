الصين: مستعدون لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دول "بريكس"

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الخميس، بأن الصين مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجموعة "بريكس".

وأكدت المتحدثة الصينية أن "بريكس" تشكل منصة هامة للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، وأن الصين ملتزمة بدعم التعددية والمشاركة الفعالة في الحوكمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تعزيز تنمية النظام الدولي نحو العدالة والعقلانية.

وأضافت المتحدثة الصينية أن في ظل المخاطر والتحديات العديدة التي يواجهها العالم اليوم، فإن إرادة الدول النامية المشتركة للتضامن والتقدم ومعارضة التدخلات الخارجية وتعزيز الوحدة والاعتماد على الذات، تزداد يومًا بعد يوم.

وأشارت ماو نينج إلى أنه بفضل هذه الجهود، أصبحت مجموعة "بريكس" معترف بها على نطاق واسع كقوة إيجابية ومستقرة تعمل من أجل مصلحة الشؤون الدولية، وذلك بفضل دورها الفاعل في تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية.

وشددت نينج على أن التعاون في إطار "بريكس" ينبغي أن يكون مبنيًا على مبادئ الانفتاح والشمول والتعاون المربح للجميع، بهدف تحقيق التنمية المشتركة والازدهار الشامل.

وأعربت عن استعداد الصين للتعاون مع جميع الأطراف من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول "بريكس"، وتوسيع التعاون العملي بنشاط في مختلف المجالات، والمساهمة في جعل إطار الحوكمة العالمية أكثر توازنًا وفعالية، وتقديم المزيد من الإسهامات لصالح السلام والتنمية على الصعيد العالمي من قبل "بريكس".