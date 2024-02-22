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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

شاهد.. الأهلي يؤدي المران الرئيسي في كوماسي قبل مواجهة ميدياما.. صور

بعثة الأهلي في كوماسي
بعثة الأهلي في كوماسي
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تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة في مدينة كوماسي إلى ملعب مباراة ميدياما لخوض المران الأخير استعدادا للمواجهة التي تجمعهما غدا.

ويلتقي الأهلي مع ميدياما في السادسة مساء غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى مدينة كوماسي ظهر اليوم قادمة من العاصمة أكرا بعدما تعرضت طائرة الأهلي لحادث في المطار واضطر الفريق للمبيت في العاصمة الغانية بسبب ظروف الطيران.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رفض طلب الاهلي بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الظروف التي تعرضت لها بعثة الفريق. 

الأهلي وميدياما الغاني حادث طائرة الأهلي بعثه الأهلي في غانا