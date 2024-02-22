ورشة عمل حول التفتيش وعلاقات العمل بمنشآت القليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ورشة عمل حول مستجدات قانون العمل وقائمة المراجعة وانقضاء علاقة العمل، بمشاركة 29 منشأة، و43 من مديرى الموارد البشرية وشئون العاملين بالمنشآت والشركات.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة العمل بخصوص توعية طرفي العملية الإنتاجية العمال، وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مجالات علاقات العمل، وتفتيش العمل وفض منازعات العمل للوقوف على بنود القانون الذي يستهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعمال لتحقيق الصالح العام، وذلك فى ظل جهود المديرية فى تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للعاملين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى للتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون داخل أماكن العمل.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة للعاملين فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظات، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأضافت مدير المديرية أنه حضر الدكتور تامر الشهابى العضو المنتدب بالشركة، والعميد حسن صقر عضو مجلس الادارة، وسوزان فوزى مدير منطقة الخانكة، وأحمد عطية مدير إدارة المتابعة بالمديرية، مؤكدة استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى القيام بمهامها المنوطة بها فى التفتيش على المنشآت والتواجد المستمر بين العاملين وتوعيتهم وتعريفهم بأحكام القانون والحقوق والواجبات تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، ورعاية اللواء عبـد الحمـيد الهجان محافظ القليوبية.

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