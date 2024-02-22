ممثل لبنان أمام "العدل الدولية": الاحتلال الإسرائيلي يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الدولي

وجّه ممثل لبنان رسالة قوية أمام محكمة العدل الدولية، حيث أكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الدولي والاستقرار الإقليمي.

وفي إطار جلسة مهمة، أكد الممثل اللبناني على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للمعايير والقوانين الدولية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية وعدالة.

بعد ذلك، أشار الممثل اللبناني إلى أهمية تدخل المحكمة الدولية لدعم الجهود السياسية المبذولة لحل القضية الفلسطينية. وأكد أن الرأي الاستشاري الذي قد تصدره المحكمة يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تسهيل الحلول السياسية للصراع، مما يعزز من آفاق التسوية السلمية في المنطقة.

وفي ختام كلمته، دعا الممثل اللبناني إلى ضرورة إنشاء بيئة قانونية داعمة تسهم في تعزيز الحوار وحل النزاعات بطرق سلمية، وذلك من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.