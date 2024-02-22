تأجيل طرح فيلم "Ballerina" للعام المقبل

أرجأت استديوهات “ليونز جيت” الترفيهية، طرح فيلم الأكشن المنتظر “Ballerina” من بطولة النجمة آنا دي أرماس، ويعتبر مشروع مشتق من سلسلة أفلام "John Wick"، إلى 6 يونيو 2025.

ووفق تقرير نشره موقع “فاراتي”، فإن المخرج تشاد ستاهيلسكي، الذي يشرف على امتياز "جون ويك" يعمل مع مخرج الفيلم بشكل وثيق على تسلسلات حركة إضافية للفيلم.

فيلم "Ballerina" الذي يجري العمل عليه منذ عدة سنوات، يتتبع قصة قاتلة شابة تسعى للانتقام من أولئك الذين قتلوا عائلتها. ومن المقرر أن يقوم بتوجيه المشروع مخرج فيلم "Underworld" لين وايزمان، فيما يقوم بكتابة السيناريو شاي هاتن، الذي كتب أيضًا الجزء الأخير من فيلم “John Wick”.