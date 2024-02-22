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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

خطة النواب: إتمام الصفقة الاستثمارية مع كيانات كبرى بارقة أمل للاقتصاد المصري

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أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن بيان مجلس الوزراء اليوم والخاص، بموافقة  مجلس الوزراء على صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ان هذه الموافقة تدلل على اقتراب بداية حدوث انفراجة في الافق  الاقتصادي المصري مع دخول استثمارات جديدة بالدولار واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كما أشارت تصريحات مجلس الوزراء اليوم.

وقال سالم إن أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن تحل الا بزيادة السيولة الدولارية وتوفر الدولار لاتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية وتصحيح الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازي.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الي أهمية ان تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لإنعاش النشاط الاقتصادي و دوران عجلة الإنتاج بالشكل الذي يعود على المواطن ايجابيا ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وربما تكون تلك الموافقة  اليوم هي أولى الخطوات في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن صفقات الحكومة مع المستثمرين في إطار التوجه العام للدولة نحو استغلال الأصول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة .

وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم صفقات الحكومة مع المستثمرين