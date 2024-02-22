25 فبراير.. انطلاق البرنامج الاحترافي لإدارة الأعمال الريادية بجامعة قناة السويس

أعلنت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس عن إقامة البرنامج الاحترافي لإدارة الأعمال الريادية بالتعاون مع بنك قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد مصطفى الباز منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.

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ويشترط في الطالب المتقدم أن يكون من الدارسين بجامعة قناة السويس.

يقام البرنامج بمبنى رعاية الشباب في الفترة من 25 فبراير إلى 27 فبراير الجاري، من الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى الساعة الخامسة مساءا.

يتولى التدريب في البرنامج نسمة جمال مختار الزيني مدير إدارة قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك قناة السويس بالإسماعيلية.

يتناول البرنامج عرض لمهارات تسويق الأفكار الإبداعية والابتكارية، تمويل المشروعات الريادية، دور البنوك نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة الريادية، بالإضافة إلى تناول استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومهارات التواصل، ومهارات اتخاذ القرار، الالتزام وتحمل المسئولية ،الإدارة والعمل ضمن الفرق، إدارة الوقت، والتفكير الإبداعي وحل المشكلات.

البرنامج مجانا دون أي رسوم ‎ لطلاب جامعة قناة السويس ، والحضور بنسبة 100% لاجتياز البرنامج .

يحصل الطلاب المشاركين على شهادة اجتياز البرنامج، و تقدم فرص مميزة للطلاب المتميزين به مقدمة من بنك قناة السويس.