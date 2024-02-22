رئيس جامعة المنيا يزور كلية التربية للطفولة المبكرة

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا جولة تفقدية لكلية التربية للطفولة المبكرة، المتقدمة لتجديد اعتمادها.

واجتمع رئيس الجامعة بإدارة الكلية، وفريق الجودة بها، لمعرفة متطلبات الكلية وتيسير احتياجاتها التي تسهم في تحقيق الحصول على الجودة، لافتًا إلى تسخير كافة الإمكانيات اللازمة من أجل الوصول إلى هذا الغرض الذي يضمن الحفاظ على رؤية الجامعة في التطوير المستمر، وتعزيز ثقافة الجودة لضمان جودة المخرجات.

رافق رئيس الجامعة خلال زيارته، الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ووكلاء الكلية، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة.

وأشاد فرحات بكلية التربية للطفولة المبكرة، والتزامها في انتظام عملها، وحرصها على ممارسة اشكال الجودة، لافتًا إلى إن حصول الكلية على الاعتماد من أول مرة منذ تقدمها عام 2016، شيء يدعو لاستمرار العمل بروح الفريق الواحد، مضيفًا بأن نشر ثقافة الجودة هو نهج تتبعه الجامعة، وترغب في وصول فكره إلى كافة منتسبيها، من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية، والاهتمام بالخطط الدراسية ، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ، وتعزيز الجهود البحثية والتعليمية بجميع الكليات، وكذا برامج خدمة المجتمع ، والأسلوب المتبع في الإدارة ومصادر المعلومات، فضلًا عن مستوى الطلاب والخريجين، لضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع.

وسيعقد على هامش زيارات لجان المراجعة التي ستبدأ من يوم الأحد 25 فبراير الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر، لكليات الجامعة وبرامجها المتقدمة للاعتماد، لقاء تُحاضر خلاله الدكتورة سناء راضي، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جوة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالي، لعمداء الكليات ووكلائها، ومديري وحدات الجودة، ومركز ضمان الجودة بالجامعة، لتوضيح مستجدات التقدم للاعتماد.