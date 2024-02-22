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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

“التعليم” تعلن انطلاق مسابقة أكفأ مدرسة فنية

التأسيس العسكري
التأسيس العسكري
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي، إطلاق مسابقة أكفأ مدرسة على مستوى المرحلة الثانوية (ثانوى عام - فنى تأسيس عسكري)، وذلك في الفترة من ۱۷ فبراير إلى ٧ مارس ٢٠٢٤.

وتهدف المسابقة إلى خلق روح التنافس بين طلاب المدارس الثانوية، ورفع الروح المعنوية لهم، فضلا عن متابعة تطوير الحالة الإدارية والفنية للمدارس خلال العام الدراسي ۲۰۲۳ / ٢٠٢٤، حيث يبلغ إجمالي عدد المدارس المشتركة في المسابقة (٥٩٧) مدرسة.

يذكر أن التأسيس العسكري يطبق في بعض مدارس الثانوية العامة والدبلومات الفنية لتحقيق الانضباط الطلابي، من حيث الالتزام بالحضور والمظهر العام والسلوكيات التي يمارسها الطالب داخل المدرسة، وكذلك زيادة الوعى الوطني لدى الطلاب بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

التربية والتعليم الثانوية العامة الدبلومات الفنية قوات الدفاع الشعبي