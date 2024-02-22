الأحد.. مخرج "فوي فوي فوي" في ضيافة جمعية نقاد السينما المصريين

تستضيف جمعية نقاد السينما المصريين، الأحد المقبل، المخرج المصري عمر هلال، مخرج فيلم "فوي فوي فوي" الحاصل على جائزة الجمعية كأفضل فيلم مصري تم عرضه خلال عام 2023، وذلك وفقا لتصويت النقاد.

يقام اللقاء في مقر الجمعية بوسط البلد الساعة السادسة مساءً، على أن يتضمن اللقاء تسليم جائزة الجمعية لمخرج الفيلم وكذلك نقاش عن الفيلم، يديره رئيس جمعية نقاد السينما المصريين الناقد أحمد شوقي.

تدور أحداث الفيلم حول (حسن) الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا. وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.