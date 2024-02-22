وفد المبادرة المسيحية الفلسطينية يلتقي بالأمين العام لمجلس الكنائس العالمي لوقف العنف فى غزة

التقى وفد المبادرة المسيحية الفلسطينية- كايروس فلسطين، مع الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي والوفد المرافق له، وذلك بمقر جمعية الشبان المسيحية بالقدس.

عرض الوفد على الأمين العام الأوضاع السائدة في غزة والضفة الغربية وحرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ومخاطرها على الوجود الفلسطيني عامة والمسيحي خاصة، وطالبه بالعمل أكثر لصالح الحق الفلسطيني.

وانتقد الوفد الصمت الدولي وتواطئ العديد من الدول مع إسرائيل وصمت أو خفوت صوت العديد من الكنائس، خاصة التي كنا نعتبرها صديقة لفلسطين، بل وتواطئ بعضها وتبريرها لحرب الابادة ضدنا.

وطلب الوفد من الأمين العام أن يقوم المجلس بقيادة حملة دولية تدعو لوقف فوري للحرب وتقديم المساعدات الانسانية الفورية لأهل غزة ووقف ممارسات التطهير العرقي في غزة والضفة. كما طالب أن يقوم المجلس بالدعوة لعقد مؤتمر طارئ في القدس يحضره قادة الحركة المسكونية العالمية للدعوة لوقف الحرب ومعالجة نتائجها واعادة الإعمار بعيدا عن الشروط الاسرائيلية، ودعوة قادة الكنائس العالمية للقدوم الى فلسطين في فترة الفصح للمطالبة بوقف الحرب والتضامن مع الشعب الفلسطيني. وكذلك الدعوة لتحديد يوم في فترة الصيام للصلاة العالمية تكريما لمن فقدوا ارواحهم في هذه الحرب.

وطالب بتفعيل قرارات مجلس الكنائس السابقة وتطويرها للضغط على دولة الاحتلال والدول المؤيدة لها، خاصة تلك القرارات المتعلقة بالمقاطعة والتدابير الاقتصادية ضد دولة الاحتلال، لاجبارها على الالتزام بالقانون الدولي ووقف تصدير السلاح لها واعادة احياء المنتدى المسكوني المؤسس في العام 2007 وتطوير عمله في المناصرة والضغط والتفعيل الدولي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

كما طالبت كايروس فلسطين الامين العام بوضع خطة سريعة لتنفيذ قرار الجمعية العامة الدولية لمجلس الكنائس والذي انعقد في اكتوبر 2022 في المانيا، خاصة الجزء المتعلق بدعوة كنائس العالم لدراسة التقارير الاممية حول ممارسة اسرائيل للابارتهايد ضد الشعب الفلسطيني والضغط عليها لوقف هذه الممارسات العنصرية والانتهاكات اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني، ووعد الامين العام بدراسة هذه المطالب ووضعها قيد التنفيذ الفوري.