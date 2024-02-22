20 موسيقيا عالميا يجتمعون مع فرقة ابن عربي فى كليب "على حب النبي اجتمعنا"

أصدرت فرقة ابن عربي المغربية أجدد أعمالها الغنائية "على حب النبي اجتمعنا"، بشكل فيديو كليب تم تصويره في عدة مدن مغربية.

وجمع مغني الفرقة عبد الله المنصور في العمل أكثر من عشرين موسيقيا عالميا من الهند وباكستان وغينيا وإسبانيا وفرنسا، في توليفة موسيقية مزجت بين التراث الصوفي المغربي والإفريقي وفن القوالي لشبه الجزيرة الهندية.

واستمر تصوير الكليب على مدار أسبوعين بين مختلف المدن المغربية، بين طنجة وتطوان والرباط، وظهر خلاله عبد الله المنصور بشكل مختلف بزي متصوف يعتزل نجاحات حياته ويبتعد عن زحام الواقع ويقرر الانعزال للبحث عن نفسه ويجد استقراره في الصوفية.

وأعاد عبد الله المنصور إحياء قصيدة المادح الأكبر للجناب النبوي الشريف الإمام البوصيري، بينما أضفى عليها ألحانه وتوزيعه الموسيقي، بينما هدف الكليب المصور لإظهار تأثير فن المديح والسماع المغربي الأصيل على مختلف المدارس الصوفية العالمية، مع تجسيد المعالم الطبيعية لبلاد المغرب بين تطوان والرباط وطنجة، عبر كليب أخرجه سعد بولعيش، بأحدث إصدارات المغربية للإنتاج الصوفي.

وتعد فرقة ابن عربي المغربية، أقدم الفرق الصوفية في بلاد المغرب وأعرقها في العالم العربي، وتمتد رحلتها لأكثر من ثلاثين عاما، وتعيد إحياء قصائد كبار رواد ووشيوخ الصوفية مثل محيي الدين ابن العربي وابن الفارض ورابعة العدوية.

https://youtu.be/uFk8hHcnuFw