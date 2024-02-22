بمشاركة 22 دولة.. انطلاق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة "كايرو فاشون وتكس"

أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تواجه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، نتيجة نقص الدولار، والضغط علي العملات الأجنبية، الذي أثر بشكل كبير علي توافر مستلزمات الإنتاج، وهو ما يستلزم من الدولة العمل علي تعميق المنتج المحلي وتصنيع مستلزمات الإنتاج في مصر لتخفيف الضغط علي الدولار.

وأضاف “عبد السلام” علي هامش افتتاح الدورة الـ74 من ملتقي القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج “ التحديات والفرص ”، أن زيادة المكون المحلي في المنتج المصري يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، مؤكدا أن مصر تتمتع بسمعة كبيرة في مجال تصنيع الملابس الجاهزة.

وأوضح أن الدورة الحالية من معرض وملتقي "كايرو فاشون وتكس" يشهد إقبالا كبيرا من كافة البلدان، وحضور متميز للدول العربية بشكل خاص منها ( السعودية، والمغرب، وليبيا ).

وأشاد بالتطور والانجازات التي حققتها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، مشددًا علي ضرورة الحد من الواردات.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، إلي أن مصر تستورد نحو 65% من مستلزمات الإنتاج من الخارج، وهو ما فاقم من أزمة الدولار، وهنا كان علينا تخفيض واردات المكونات المحلية في إنتاج الملابس، موضحًا أنه بالفعل مع ارتفاع أسعار الملابس المستوردة تم التوجه لشراء المنتجات المصرية وهو ما قلل من فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج بنسبة تصل الي 25 %.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشريف، رئيس الشركة المنظمة للمعرض والملتقي الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج “ كايرو فاشون تكس” في دورته الـ74، أن المعرض يمثل فرصة هائلة أمام المصدرين لعقد الاتفاقيات التصديرية بين المنتجين المصريين والشركات المشاركة في المعرض وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة.

وقال “الشريف” إن الدورة الحالية تشهد مشاركة 480 شركة عربية وعالمية، من 22 دولة، و250 مستثمر.