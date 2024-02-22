ميدفست - مصر يقيم 6 ليالٍ سينمائية في جولة بالمحافظات

أعلن ملتقى ميدفست - مصر عن بدأ جولاته في ٦ محافظات خلال الفترة القادمة. حيث يقيم ٦ ليال سينمائية في سوهاج والمنيا وبني سويف والدقهلية وبورسعيد والبحيرة تبدأ فعالياتها يوم ٢٥ فبراير في سوهاج و٢٧ فبراير في المنيا و٢٨ فبراير في بني سويف وتستمر الفاعليات حتى شهر مايو 2024.

تتضمن الفعاليات عروض أفلام قصيرة تليها ندوات نقاشية مع الجمهور يحضرها كل من المنتجة ماريان خوري، والمخرجة مريم أبو عوف، والفنانة سارة عبد الرحمن، والسيناريست هاني سرحان، والدكتورة ألفت علام، والدكتورة مريم إسماعيل والدكتور أحمد سواحل وسيدير الندوات د. أحمد نبيل صانع أفلام ومدير برمجة الأفلام بمكتبة الإسكندرية.

يأتي ذلك بعد نجاح ميدفست - مصر في تنظيم "معسكر القادة الثقافيين" الذي شارك فيه ٢٩ طالب وطالبة من ٦ محافظات.

وتقام الأنشطة في إطار تعاون ميدفست - مصر مع السفارة البريطانية ضمن مشروع لتأهيل كوادر شابة قادرة على تنظيم أنشطة ثقافية مع مراعاة المساواة بين الجنسين.

ميدفست - مصر هو ملتقى دولي للأفلام القصيرة، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يجمع بين عالم الفن وصناعة الأفلام بعالم الطب والصحة من خلال تجربة سينمائية فريدة. تأسس في عام 2017 على يد د.مينا النجار ود.خالد علي، ويقوم الملتقى بعرض مجموعة من الأفلام المختارة بعناية، يتبعها منصات حوارية للنقاش مع عدد من الخبراء في مجالي الطب وصناعة السينما. يقدم أيضا برنامج موازي على مدار العام يتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات لخلق نقاشات أعمق حول الفن والصحة، بالإضافة إلى عروض أفلام شهرية.