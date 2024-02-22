السبت.. انقطاع المياه عن منطقة حدائق القبة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لأعمال اللحام على خط قطر 1000مم الخاص بشارع الخليج المصرى، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن ( شارع الخليج المصرى ومتفرعاته – منطقة حدائق القبة بالكامل ) وضعف المياه عن منطقة ( مساكن الاحلام – منطقة الأشراف ) بالزاوية الحمراء، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 24-2-2024 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 0120666512