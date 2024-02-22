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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا.. مازيمبي يواصل مضايقات بعثة بيراميدز

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز
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واصل نادي مازيمبي تصدير المشاكل والمضايقات لبعثة نادي بيراميدز في مدينة لوبومباشي والتي تستعد للقاء مازيمبي في دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة من ظهر السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة نادي بيراميدز مساء الأمس، إلى لوبومباشي بعد رحلة طيران خاصة وفرتها إدارة النادي استغرقت ٧ ساعات ونصف، تمهيدا لخوض المباراة.

وبعد حادثة سائق مازيمبي وتحطيم بعض سيارات بعثة بيراميدز لدى وصولها، واصل النادي الكونغولي مضايقاته بعد قرار مفاجئ بتأجيل التدريب الأول للفريق لمدة ساعة بحجة وجود صيانة في الملعب، على الرغم من أن اللائحة تنص على تدريب الضيف مرتين على ملعب اللقاء في ذات التوقيت إذا كان من النجيل الصناعي.

وقرر النادي المضيف تأجيل التدريب لفريق بيراميدز لمدة ساعة قبيل موعد المران مباشرة ليقام في الرابعة عصرا بدلا من الثالثة، ما عطل الفريق وتسبب في التواجد باستقبال الفندق لوقت طويل حتى موعد التحرك.

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