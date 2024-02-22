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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط المتهمين بفيديو قيادة سيارات برعونة في القاهرة

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام قائدي سيارتين بحركات استعراضية بالقاهرة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائدي سيارتين بحركات استعراضية أثناء سيرهما بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية. 
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائقان - مقيمان بمحافظة القاهرة) ، وكذا السيارتان المستخدمتان فى الواقعة "إحداهما منتهية التراخيص"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك بالقاهرة سيارتين بحركات إستعراضية بالقاهرة