رسميا.. افتتاح المعامل البحثية للتحاليل الدقيقة بمتحف الحضارة بالفسطاط

عقد اليوم، الخميس، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مؤتمرا صحفيا موسعا بحضور العالم الأثري الدكتور زاهي حواس للإعلان عن افتتاح المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة بالمتحف.

وقال غنيم، إن المتحف القومي للحضارة بات منارة ثقافية هامة في المجتمع المصري، ليس فيما يتعلق بعرض القطع الأثرية وتفرده بقاعة المومياوات الملكية فقط، بل له دور مهم في حماية التراث المصري، واليوم يضاف له دور هام في البحث العلمي، موضحا أن هيئة المتحف ستضم مجموعة من المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة والتي تخدم العمل في مجال ترميم الآثار، وكذلك البحث العلمي في جميع المجالات المختلفة.

وكشف غنيم عن إنشاء "معمل الحمض النووي القديم، وحدة المعلوماتية الحيوية، معمل النباتات الأثرية، المعمل المتنقل، معمل البقايا الآدمية، وحدة الأنوكسيا، معمل التجهيزات، وحدة الميكروسكوبات، معمل التحليل الطيفي الجزيئي، معمل الميكروبيولوجي، معمل التحليل الحراري، معمل تحليل العناصر، معمل قياس حجم الجزئيات، وحدة الفصل الكروماتوجرافي، معمل مطياف الرامان، معمل الأشعة السينية".