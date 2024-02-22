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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الحوثيون يحظرون مرور سفن إسرائيل وأمريكا وبريطانيا ببحر العرب وخليج عدن

سفن تحمل علم اسرائيل
سفن تحمل علم اسرائيل
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أعلن الحوثيون، اليوم الخميس، حظر مرور السفن المملوكة لإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا أو ترفع علمها ببحر العرب وخليج عدن، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وتلقت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الخميس، بلاغا بحادث جديد على بعد 70 ميلا بحريا من جنوب شرقي عدن.

كان أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد دعوا الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قائلين إنها تهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة وإمدادات الغذاء العالمية.

من جانبه، أكد محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي اليمنية، أن أي بلد يقحم نفسه في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالبحر الأحمر سيفقد أمنه البحري وسيكون مستهدفا.
 

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