جمال بخيت شاعر العامية المناضل الذى بحث عن الحرية

كافح الشاعر جمال بخيت بقصائده التى لاقت انتشارًا واسعا، ضد التوريث فى عهد مبارك، حيث اتسمت اشعاره بالوطنية الخالصة، واستخدم اللهجة العامية، والالفاظ والمعانى المتجذرة من الهوية المصرية.

جمع بين العامية والفكر القومى

يُعد "بخيت" حالة فريدة بين أقرانه من شعراء العامية، حيث جمع بين العامية والفكر القومى، فهو يرى ان العامية المصرية على وجه التحديد، ملك للعرب جميعاً فأي عربي من المحيط إلى الخليج قادر على استيعابها بلا أدنى مجهود، وهي على حقيقتها عامل توحيد وليست روحاً شعوبية.

مولده ونشأته

ولد "بخيت" في التاسع والعشرين من يناير لعام ،1945، في محافظة سوهاج وتربى في حي مصر القديمة، وهو خريج كلية الإعلام، قسم صحافة عام 1979، جامعة القاهرة، اختارته الإذاعة المصرية أربع مرات متتالية ليكتب الأغنية التي تشارك بها في مسابقة الأغنية العربية التي يقيمها سنويا اتحاد الاذاعات العربية لجامعة الدول العربية.

تغنت مجموعة من الأصوات الغنائية الأصيلة بكلمات الشاعر حمال بخيت ومنهم، علي الحجار ومدحت صالح ولطيفة وأنغام وغادة رجب وراغب علامة ولحن كلماته نخبة من الملحنين منهم: حلمي بكر وعمر خيرت وفاروق الشرنوبي ومحمد علي سليمان وأحمد الحجار وخليل مصطفى ورياض الهمشري وأمير عبد المجيد ورضا رجب وإحسان المنذر.

شاعر ومناضل

اشتهر الشاعر الكبير بكفاحه ضد التوريث فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فكانت ابرز قصائده "الواد كبر"، و "دين ابوهم"، و "الفترة الجاية لسوهارتو"، تأييد البعض لسوهارتو الرئيس الإندونيسي السابق، بعدما قامت عليه ثورة فقدم استقالته، وكان يقصد بتلك القصيدة الجماعات المؤيدة للرئيس المصري السابق حسنى مبارك بعدما تنحي عن الحكم بعد قيام ثورة 25 يناير مثل ‹آسفين يا ريس› و‹أبناء مبارك›.

كما اشتهر بقصيدة "ارجع بقى"، والتى توضح اشتياقة الى عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وقصيدة ‹فلسطيني› التي يساند فيها الشعب الفلسطيني المحتل في قضيته، وهناك أيضا قصيدة ‹المصري› والتي يعتز فيها بمصريته وتراثه وقصيدة "أهلاً رمضان".

كُرم الشاعرالكبير جمال بخيت في شهر مارس عام 2021 كرمت من وزارة الثقافة.

أقوال الشاعر جمال بخيت

_ الإيمان بالأوطان ليس مقتصرا على الشاعر فقط بل على عامة الناس فالمصريون مفطومين على الفطرة.

_الإرادة الوطنية للشعب المصري هى التي حققت الروح القتالية العالية خلال حرب أكتوبر 1973

_ جيل الفن الفن الجميل بكل مايحويه من شعراء وفنانين عظام كان لهم رونقم لكن مايميز هذه الحقبة هي وجود أدوات حماية تعمل المصفاة التي تغربل الغث وتحتفظ بالثمين.

_ تعلمت من الشعراء الكبار ألا أقلد أحد.