ads
الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

قصف مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة مارون الرأس وبنى تحتية بجنوب لبنان

منطقة مارون الراس
منطقة مارون الراس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، قصف مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة مارون الراس وبنى تحتية في كفر كلا والخيام بجنوب لبنان، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وكان قد أثار فيديو نشره مركز أبحاث إسرائيلي، القلق في الشارع اللبناني خاصة بعد أنه زعم أن شبكة أنفاق حزب الله تصل إلى منطقة جبيل الواقعة في شمال العاصمة بيروت.

الفيديو الذي نشره معهد "ألما" للدراسات الإسرائيلية يُظهر خريطة لأنفاق وطريق يزعم أنها تحتوي على مواقع عسكرية لحزب الله في قضاء جبيل، وتحتوي على بنية عسكرية مخصصة لإطلاق الصواريخ فاتح 110 والمسيّرات باتجاه إسرائيل.

حزب الله مارون الراس جنوب لبنان الأراضي اللبنانية