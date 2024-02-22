قصف مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة مارون الرأس وبنى تحتية بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، قصف مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة مارون الراس وبنى تحتية في كفر كلا والخيام بجنوب لبنان، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وكان قد أثار فيديو نشره مركز أبحاث إسرائيلي، القلق في الشارع اللبناني خاصة بعد أنه زعم أن شبكة أنفاق حزب الله تصل إلى منطقة جبيل الواقعة في شمال العاصمة بيروت.



الفيديو الذي نشره معهد "ألما" للدراسات الإسرائيلية يُظهر خريطة لأنفاق وطريق يزعم أنها تحتوي على مواقع عسكرية لحزب الله في قضاء جبيل، وتحتوي على بنية عسكرية مخصصة لإطلاق الصواريخ فاتح 110 والمسيّرات باتجاه إسرائيل.