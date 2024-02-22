هيئة الأركان الفرنسية: بحريتنا دمرت ليلا مسيرتين في البحر الأحمر

أفادت هيئة الأركان الفرنسية، بأن بحريتنا دمرت ليلا مسيرتين في البحر الأحمر، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن فرقاطتين للجيش الفرنسي دمرتا مسيّرتين في البحر الأحمر، ليل الإثنين الثلاثاء الماضي، "بعد رصد هجمات متعددة لمسيّرات مصدرها اليمن".

وقالت في بيان إن "هذه الأعمال تساهم في الأمن البحري لقناة السويس وصولا إلى مضيق هرمز". وأتى ذلك غداة إعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة بحرية لحماية الملاحة في المنطقة.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيين المدعومين من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.