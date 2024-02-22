محافظ قنا يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمركز الوقف

افتتح اللواء اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بشارع الدندراوية بمدينة الوقف، لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30%، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، رافقه حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وحسن محمد القط مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ قنا، ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم كافة السلع الغذائية والأساسية، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الخارجية، كما التقى ببعض الأهالى واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض و مدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إنه جارى التوسع في افتتاح وتجهيز معارض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى علي مستوى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وناشد محافظ قنا، الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم، لافتًا إلى تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار.

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