السفارة الأردنية توجه تحذيرا بشأن العملات الأجنبية لرعاياها في مصر

أكدت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية، ضرورة التزام المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية المختصة، بخصوص المبالغ المالية المسموح بحملها من العملة المصرية أو العملات الأجنبية، أثناء تواجدهم داخل الأراضي المصرية ومطاراتها.

ودعت السفارة الأردنية في بيان لها، اليوم الخميس، الرعايا الأردنيين بضرورة تصريف العملة من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لهذه الغاية، استنادًا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، محذرة من مخالفة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم تصريف العملة من جهات غير تلك المصرح لها، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.