محافظ أسوان يستقبل وفد «صحة النواب»

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، بالإضافة إلى المسئولين عن المنظومة الصحية .

ورحب اللواء أشرف عطية بأعضاء لجنة الشئون الصحية، وزيارتهم للتعرف عن قرب على حجم الإنجازات والطفرة الغير مسبوقة التى شهدها القطاع الصحى بعروس المشاتى ، ولاسيما فى ظل إدراج المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون المنظومة بمثابة أعظم وأرقى مشروع يشهده القرن الـ 21 فى الجمهورية الجديدة للإهتمام بصحة المواطن المصرى ، وخاصة البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ، وهو ما ساهم بدوره فى تحويل الصروح الطبية المدرجة بالمنظومة بواقع 112 مركز طبى ووحدة صحية ، و 11 مستشفى إلى بانوراما جمالية نموذجية تؤدى خدماتها الصحية والعلاجية بالجودة العالية عالية بما يتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية .

وأكد على أن ملحمة النجاحات الجارى تنفيذها على أرض زهرة الجنوب تحققت بفكر ووعى مستنير وتكاتف وتلاحم بين كافة أجهزة الدولة المصرية ، ولاسيما فى ظل متابعة دقيقة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لنصل إلى هذه المرحلة من قصص النجاح التى شهدت جهود مخلصة ووطنية من شركاء النجاح بهيئات الرعاية الصحية والإعتماد والرقابة والتأمين الصحى لخدمة أبناء الشعب المصرى العظيم ، وليجنوا ثمار العرق والجهد الذى تم تنفيذه بعزيمة وإصرار ليجعلنا نقف على قاعدة صلبة من الخدمات الطبية والعلاجية ، وبالتالى نفتخر ونعتز بها أمام دول العالم من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل .

وأشار أشرف عطية إلى أن أسوان شهدت التشغيل التجريبى لـ 76 مركز طبى ووحدة صحية ، وأيضاً 4 مستشفيات ، كما سيتم قريباً دخول 17 وحدة صحية أخرى ، وبالتوازى مع ذلك نقوم بتكثيف جهود التوعية للتعريف بالمزايا العظيمة التى تحققها هذه المنظومة ، وهو الذى تكامل مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال المنظومة بشكل حضارى ونموذجى وهادف .

فيما قدم أعضاء اللجنة وضيوف المحافظة شكرهم لمحافظ أسوان ، وحرصه على تقديم كافة التسهيلات لإنجاح الزيارة البرلمانية ، وتحقيقها لأهدافها المنشودة على الوجه الأكمل، مؤكدين بأن الزيارات الميدانية تمت داخل المنشآت والصروح الطبية من المراكز الطبية والوحدات الصحية والتى تم نقلها مؤخراً للهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ساهمت فى الإطمئنان من جاهزيتها وآلية نقل الأصول العلاجية ، فضلاً عن التأكد من تذليل كافة العقبات والتحديات التى قد تواجه أسلوب التشغيل مما يضمن بالتالى توفير حياة كريمة للمواطن الأسوانى من خلال تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية له .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة والهدايات التذكارية التى تحمل طابع الهوية البصرية لأعضاء اللجنة تقديراً لهم .