بدأت مهامها الوظيفية.. من هى لمياء زايد رئيس دار الأوبرا الجديد؟

بعد أن انتهت فترة انتداب الدكتور خالد داغر، من معهد الكونسرفتوار التابع لأكاديمية الفنون، تداولت معلومات عن ترشيح اسم الدكتورة لمياء زايد، رئيسًا لدار الأوبرا المصرية خلفًا له.

وبالفعل أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة المصرية، قرارًا بانتداب الدكتورة لمياء زايد، رئيسًا لدار الأوبرا المصرية، وذلك مساء الاربعاء 21 فبراير 2024.

وبدأت الرئيس الجديد لدار الأوبرا المصرية، مهامها الوظيفية من مكتبها صباح اليوم الخميس، واستهلتها باستقبال وفد من أعضاء مجلس النواب الذى زار دار الأوبرا، ثم دعتهم الى حضور حفل الموسيقار عمر خيرت، المقام على خشبة المسرح الكبير.

وفي السطور التالية رصدت "البوابة نيوز" للقراء كل ما تريد معرفته عن الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الاوبرا الجديد فى السطور التالية:

_ عملت المخرج المنفذ لفرقة باليه أوبرا القاهرة حتى توليها منصبها الجديد كرئيس للأوبرا.

_ شغلت منصب العميد السابق للمعهد العالي للباليه، ورئيس قسم تصميم وإخراج الباليه، ونائب المدير الفني لفرقة باليه أوبرا القاهرة والمخرج المنفذ والمدربة الأولى لفرقة بالية أوبرا القاهرة.

_ عملت كصوليست لفرقة بالية أوبرا القاهرة،و من أشهر الأعمال التي عملت بها مخرج منفذ باليهات (كسارة البندق – ليلة مصرية - روميو وجولييت – الليلة الكبيرة - القرصان – أوديسيوس – دون كيشوت – ألف ليلة وليلة – لوركيانا – بحيرة البجع – زوربا – سبارتاكوس – مالجريتو – كارمينا بورانا – طقوس الربيع – بوليرو – أوبرا لابوهيم – بينوكيو – الشطرنج – أوبرا أكسير الحب – تانجو أوبرا كارمن– أيزيس وأوزوريس).

_عملت كمخرج منفذ بأوبرا عايدة إخراج عبد المنعم كامل 2009.

_ شغلت منصب مدربة ومصممة ومخرجة بمركز تنمية المواهب التابع للمركز الثقافى القومى دار الأوبرا المصرية من 1990 وحتى الآن.

_ قامت بتصميم واخراج العديد من الباليهات لتنمية المواهب منذ 1992 وحتى 2015.