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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزير الشباب يتقدم بخالص التعازي في وفاة الدكتور هاني الناظر

هاني الناظر
هاني الناظر
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نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة  الدكتور هاني الناظر، الطبيب المعروف ورئيس المركز القومي للبحوث الاسبق، بعد صراع مع المرض.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال صبحي: "إن الراحل كان مثالًا وطنيًا يحتذي به، يخدم الكل بكل محبة وتواضع، وقدم العديد من الخدمات الجليلة لشباب ونشء مصر، خالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل الدكتور هاني الناظر".

الدكتور هاني الناظر وزير الشباب اشرف صبحي المركز القومي للبحوث احمد محمدي