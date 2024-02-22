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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الحضري: حسام حسن ليس الحل لأزمة المنتخب

عصام الحضرى
عصام الحضرى
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تحدث عصام الحضري حارس ومدرب منتخب مصر الأسبق، عن رأيه في تولي التوأم حسام وابراهيم حسن الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة فى الفترة الحالية.

وكشف الحضرى عن رأيه فى تولى التوأم افدارة الفنية لمنتخب مصر، وذلك اثناء استضافته على قناة SSC Sports، قائلاً: "حسام حسن لن يحل الأزمة ولن يضيف شيئا وإن كنت اتمنى، ولكن المشكلة ليست عند حسام حسن".

وأضاف: "ما حدث لمنتخب مصر في كأس إفريقيا نكسة، وهذا الكلام ربما يغضب البعض لكن نحن في نكسة ولا أعرف من يجب أن يُحاسب عليها". 

وأكمل حديثه، قائلًا: "الكرة المصرية تحتاج إلى أساس وبناء جديد، والكابتن حسام ليس المسؤول عن ذلك".

وأشار: "لا أعرف إذا كان يجب أن نحاسب إدارة اتحاد الكرة أم المدرب أم اللاعبين، الكرة المصرية تحتاج إلى تغيير 180 درجة".

وأنهى حديثه قائلًا: "لو نجح حسام حسن فالحمد لله، وإن فشل لا تظلموه".

عصام الحضري رأى عصام الحضرى عن حسام حسن التوأم حسام وإبراهيم حسن منتخب الفراعنة