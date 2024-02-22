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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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شحاتة يوجه بتكثيف الجهود لاستمرار تطوير منظومة «تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة»

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل
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وجه حسن شحاتة وزير العمل اليوم الخميس،في إجتماع بالعاصمة الإدارية ، كافة الادارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي ، بتكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة ، للاستمرار في تطوير منظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"، للتوسع في قاعدة البيانات،وتقديم المزيد من الخدمات والحماية إلى تلك الفئة ،التي تعمل لدى صاحب عمل ،ومُسجلة رسميًا بالوزارة، موضحًا أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية مُستمرة من أجل المزيد من الحماية والتشغيل.

وتعمل وزارة العمل خلال هذه الأيام على  سرعة إطلاق "المنصة الإلكترونية"، بهدف تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى.

كما تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،لضمان صحة، ودقة قاعدة البيانات، مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز وتوفير الامكانيات اللازمة لكافة مديريات العمل لتسهيل التعامل مع هذه "المنظومة الجديدة".

يُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.

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