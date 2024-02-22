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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"معملوش محضر".. ضبط دجالتي إمبابة بعد سرقة مصوغات ذهبية من سيدة وابنتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج عبر إحدى القنوات الفضائية، متضمنًا تضرر أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة من قيام سيدتين بالنصب والاحتيال على زوجته وكريمته والاستيلاء على مشغولاتهما الذهبية عن طريق أعمال الدجل ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية"، مقيمتان بمحافظة الجيزة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية النصب والاحتيال