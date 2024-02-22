"معملوش محضر".. ضبط دجالتي إمبابة بعد سرقة مصوغات ذهبية من سيدة وابنتها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج عبر إحدى القنوات الفضائية، متضمنًا تضرر أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة من قيام سيدتين بالنصب والاحتيال على زوجته وكريمته والاستيلاء على مشغولاتهما الذهبية عن طريق أعمال الدجل ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية"، مقيمتان بمحافظة الجيزة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.