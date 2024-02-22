هاني الناظر.. طبيب الإنسانية الذي وهب علمه لتخفيف آلام الناس

أعلن الدكتور محمد الناظر، وفاة والده الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراص الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، بعد صراع مع المرض.

وقال فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك :"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر.

الدكتور هاني الناظر



الدكتور هاني الناظر

يعد واحدا من أبرز الأطباء في مجال الأمراض الجلدية في مصر، ويتمتع بسمعة طيبة وخبرة واسعة في هذا المجال المعقد، ولقد حقق الدكتور الناظر العديد من الإنجازات التي تدل علي مهاراته وتفانيه في خدمة المرضى، ومن أبرز إنجازات الدكتور الناظر توفير رعاية متميزة لمئات المرضى الذين يعانون من مشاكل الجلد المختلفة، حيث يستخدم أحدث التقنيات والعلاجات لتحقيق أفضل النتائج لمرضاه.

واستطاع الدكتور الناظر تحسين حياة الكثير من المرضى وتخفيف معاناتهم، كما شغل منصبا بارزا في مجال البحث العلمي والتعليم، وعمل كأستاذ جامعي فشارك في إلقاء محاضرات وورش عمل ومؤتمرات دولية، وحرص علي تطوير المجال الطبي وتعليم الأجيال القادمة من الأطباء، فأصبح محط اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور.

مرض الدكتور هاني الناظر

وأعلن الدكتور هاني الناظر عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بمرض السرطان، وطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء، وأكد العديد من الأطباء عن حالته الصحية صعبة للغاية.