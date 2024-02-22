داني ألفيس.. من العالمية إلى السجن بتهمة الاعتداء الجنسي

قضت محكمة برشلونة الإسبانية، اليوم الخميس، بحبس اللاعب البرازيلي داني الفيس لمدة 4 سنوات ونصف، في قضايا تحرش واعتداء جنسي.

ولم يكتفى الحكم على ألفيس بالسجن فقط، بل شمل الحكم أيضا وضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد الإفراج عنه من تلك القضية.

وتم الحكم على ألفيس بهذه العقوبة بسبب أحداث ليلة 31 ديسمبر من عام 2022، بعدما حاول التحرش بفتاة في ملهى ليلي، بعد محاكمة امتدت خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الماضي، وحضر داني الفيس، أمام المحكمة للاستماع للقرار.

جدير بالذكر، أنه يحق للنيابة التى طالبت المحكمة بحبس اللاعب 9 سنوات، ومحامو الضحية الأستئناف على القرار والمطالبة بحكم اأبر من ذلك.