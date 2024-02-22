شاهد.. الصين تدعم الحق الفلسطيني من منطلق إنساني وحقوقي

قال أبو بكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية من لاهاي، إن الصين تدعم الحق الفلسطيني من منطلق إنساني وحقوقي؛ فلليوم الرابع على التوالي إسرائيل تحاكم بأبشع التهم في التاريخ المعاصر.

وأضاف في رسالة على الهواء، "ستتحدث 12 دولة بالمحكمة وبدأت الجلسة بكلمة الصين، وسينتهي اليوم بكلمة لموريشيوس، وستتحدث عدد من الدول العربية اليوم هي العراق والكويت والأردن ولبنان وليبيا".

وتابع: "الكلمة الصينية تناولت الموقف الفلسطيني والقانوني والإنساني بشكل قوي، وبدأت الحديث بإعلان دعم صريح للقضية الفلسطينية ووصفوها بالقضية العادلة، وطالب الوفد الصيني بضرورة وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وأكد الوفد الصيني أن المحكمة هي جهة اختصاص قانونية وهو رد مباشر على كلمة الولايات المتحدة بالأمس بأن المحكمة ليست جهة اختصاص وأنه يجب التوجه لمجلس الأمن".