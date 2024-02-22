محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ليلة النصف من شعبان

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ليلة النصف من شعبان للعام 1445 هجرية.

وجاء فيها: يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ليلة النصف من شعبان، سائلًا الله تعالى أن يرعاكم لمواصلة مسيرة نهضة مصر الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي.

وأضاف فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كل المحن نحو التقدم والازدهار، داعيًا الله عز وجل له بموفور الصحة والعافية وأن يسدد على طريق الخير خطاه، ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيمًا، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير.

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة بهذه المناسبة الدينية العطرة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة إلى المسجد الحرام، لكل من للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعددًا من الوزراء والمسؤولين بالدولة وأهالى مطروح الكرام.