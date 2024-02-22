النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص أصيبوا في حادث مروري بالبدرشين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر- اسيوط الغربي بمحيط مركز البدرشين، تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على السائق المتسبب فى الحادث، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

خلل قيادة

أفادت التحريات الأولية، ان السبب فى انقلاب السيارة الميكروباص وإصابة الـ5 أشخاص بداخلها هو، اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انحراف اطارها الذى تسبب فى انقلابها.

بداية الواقعة كانت بتلقى الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث مرورى أمام كوبري أبو ربع، بطريق مصر اسيوط الغربى، بالبدرشين مخلفا وراءه مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الامنية والمرورية بصحبة سيارة اسعاف الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 5 أشخاص كانوا بداخلها.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم رفع آثار السيارة الميكروباص وتيسير حركة المرور.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.