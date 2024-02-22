الجامعة العربية تستضيف اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لذوى الإعاقة

حدد الاتحاد العربى لرياضة ذوى الاعاقة يوم 3 مارس المقبل موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية بمقر جامعة الدولى العربية.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع تكريم الرموز وكل الداعمين للاتحاد العربي

وتضم قائمة المكرمين:

- الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مصر.

- الوزير فيصل غسال مدير ادارة الرياضة بجامعة الدول العربية السعودية .

- الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية مصر.

- حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مصر.

- عسكر الحارثي النائب الاول للاتحاد لرياضة ذوى الاعاقة السعودية.

- أمير الملا عضو الاتحاد العربى قطر .

- خليل المهندى رئيس الاتحاد القطرى والعربى والاسيوى ونائب الاتحاد الدولى لتنس الطاولة قطر.

- الدكتور فهد بن نايف الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة الباراليمبية السعودية.

- الدكتورة عبير عطاالله الامين العام للاتحاد العربى لرياضة ذوى الاعاقه مصر.

- الدكتور خالد العيسى رئيس نادى اهلى جده- رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد العربي السعودية.

- عماد رمضان مستشار الاتحاد العربى لرياضة ذوى الاعاقة وامين صندوق اللجنه الباراليمبية المصرية مصر.

- الدكتور عبد الرزاق بنى رشيد رئيس الاتحاد الباراليمى لمنطقة غرب اسيا الامارات.

- شافى الهاجرى مستشار الاتحاد العربى لرياضة ذوى الاعاقة رئيس الاتحاد الاسيوى للسله على الكراسى المتحركه الكويت.

- رشا سليمان الحبيب رئيس لجنة التطوير بالاتحاد العربى لرياضة ذوى الاعاقة السعودية.

- عبدالله الدايل رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم بالاتحاد العربى لرياضة ذوى الاعاقة السعودية.

- الدكتور مصباح جعفر امين عام اتحاد الباراليمى لمنطقة غرب اسيا سوريا.

- ذيبان المهيرى امين عام اللجنه الباراليمبية الاماراتية الامارات.



من جانبه، أكد الإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية ورئيس الاتحاد الافريقي للكره الطائرة البارالمبية أن اجتماع الجمعية العمومية المقبلة ستشهد حضور العديد من الشخصيات البارزة في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك لورى اوكمورا رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبية بالإضافة لأعضاء مجلس الاداره وممثلى اللجان الباراليمبيه بالجمعية العمومية وعدد من الشخصيات الرياضية.

وأضاف حسنين أن الإجتماع سيشهد أيضا الموافقة على تغيير لوجو وشعار الاتحاد العربي لذوى الإعاقة.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأفروعربية الأولى للأندية للكرة الطائرة البارالمبية قد أعلنت قائمة الأندية المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 من مارس 2024.

وتضم القائمة كل من :

الشرقة للدخان "مصر"

الرياض - المدينة المنورة " السعودية"

وسام المجد "العراق"

جيساجارا"رواندا"

المستقبل بني غازي - طرابلس -

قرضابية سرت "ليبيا"

السلاوية "المغرب"

محمد بوضياف - عين مران " الجزائر"

فريندشب "نيجيريا"

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة برئاسة الإعلامي إيهاب حسنين، وبدعم من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

وتواصل اللجنة العليا المنظمة للبطولة اجتماعاتها للاستقرار على كافة الترتيبات النهائية قبل إنطلاق هذا الحدث.

وتشهد اجتماعات اللجنة المستمر حضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة والإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية، والدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، واللواء منصور المحمدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، والدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة، ورؤساء اللجان الفرعية باللجنة العليا المنظمة للبطولة.