إسرائيل تعتزم تزويد المستوطنين بمزيد من الأسلحة ووضع حواجز حول قرى فلسطين

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن نية حكومة الاحتلال تزويد المستوطنين بمزيد من الأسلحة، بحسب ما ذكرت "القاهرة الإخبارية" الخميس.

وقال إن تسليح السكان ومواصلة خطط توزيع السلاح تعتبر ضرورة، على حد وصفه.

وادعى بن غفير، أثناء تفقده موقع إطلاق النار في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس، أن حق المستوطنين بالحياة أهم من حق الفلسطينيين في التنقل في الضفة الغربية، وكشف عن أنه سيتم وضع حواجز حول القرى الفلسطينية فورا.

وفى وقت سابق، قُتل إسرائيلي وجرح 8 آخرون، صباح الخميس، في هجوم على الطريق السريع رقم 1 بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، من ضمنهم شابة تبلغ من العمر 18 عاما، وشاب يبلغ من العمر 23 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 30 عاما في حالة حرجة.

وإلى جانب ذلك، أصيب شخصان آخران بطلقات نارية حالتهم متوسطة، كما أصيب 3 آخرون بـ"نوبات هلع في مكان الحادث".