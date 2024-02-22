محافظ أسوان يستقبل وفد “صحة النواب” بعد الجولة التفقدية بالمنشآت الطبية

استقبل محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في ديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك ضمن الجولة التفقدية لوفد لجنة الشئون الصحية لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر - أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

واستعرض وفد صحة النواب بعض توصيات اللجنة من ملاحظات بعد الجولة التفقدية للمنشآت الصحية بالمحافظة والتي تم نقلها مؤخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية مثل مستشفى أدفو وكوم اومبو ودراو وتأكيد انهم علي سرعة نقل وتشغيل المباني الجديده الملحقة لها .

وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هدف الزيارة كان الوقوف علي مدي استعداد المحافظة لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل التي تخدم المواطنين في المحافظة، مشيرا إلي أن دورهم إزالة عقبات تنفيذ التأمين الصحي الشامل .

وأوضح أنه سيتم تسليم تقرير رسمي للمحافظة والهيئات الطبية الثلاثة المنوطة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة ما تم رصده مع توصيات اللجنة لضمان إتاحة خدمة طبية متكاملة للمواطنين في ١١٢ وحدة صحية ومركز طبي و١١ مستشفى .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة ستخدم مايقرب من مليون و٦٠٠ الف مواطن ونجحنا في تغيير البنية التحية لـ١٠ مدن في توقيت واحد، مشيرا إلي أننا في فترة تشغيل تجريبي المنظومة، وأن زيارة وفد صحة النواب كانت مثمرة للوقوف علي معوقات سير عمل التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشار عطية إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحويل الصروح الطبية للمستشفيات والوحدات الصحية الي بانوراما جمالية متكاملة الخدمات والمرافق لتقديم افضل خدمة طبية وعلاجه للمواطن الأسواني وفقا للمعايير الدولية بالجودة العالية بعد إعلان التشغيل رسميا المنظومة داخل المحافظة .

واهدي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان درع المحافظة لوفد لجنة الشؤون الصحية لمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم، كما اهدي المحافظ الهدايا التذكارية لأعضاء الوفد التي تحمل الطابع الهوية البصرية للمحافظة .

كان في استقبال الوفد البرلماني، الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف علي مشروع التأمين الصحي الشامل والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعه اسوان والدكتورة مي فريد المدير التنفيذي لهئية التأمين الصحي الشامل

ويضم الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم والنائبة سهير عبد الحميد والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة عبلة الألفي والنائبة راويه مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم ومن نواب محافظة أسوان النائبة ريهام عبد النبي والنائب جابر ابو خليل والنائب احمد صالح والنائب خالد رضوان والنائب أيمن فواد والنائب خالد العوني والنائب حسن خليل.