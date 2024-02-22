"إعلام عين شمس" يحصد الجوائز بمهرجان الشروق الثامن لإبداعات الطلاب

حصل قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الاعلام جامعة عين شمس على جائزتين لمشروعات تخرج الطلاب، وذلك ضمن مشاركة القسم في مهرجان الشروق الثامن لإبداعات طلاب الإعلام بدار الأوبرا المصرية.

وجاء ذلك برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، و غادة فاروق نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و حنان كامل عميدة كلية الآداب، وهبه شاهين القائمة بعمل عميدة كلية الإعلام.

كما حاز قسم علوم الاتصال والإعلام بإشراف مي حمزة المشرفة على القسم والأستاذة المساعدة بكلية الإعلام على المركز الأول لفيلم “يا فرحة ما تمت” في مسابقة الأوبريت والأغاني.

ونال مشروع “غفوة” المركز الثاني في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة لمشروعات الإذاعة والتليفزيون، بإشراف إنجي فتحي، المدرسة بكلية الإعلام، وأ. إنجي مجدي المدرسة المساعدة بكلية الإعلام وإسراء رمضان المعيدة بالكلية.