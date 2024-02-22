"العزاوي": حكومة السوداني عازمة على مواجهة السلاح المنفلت

الخميس 22/فبراير/2024 - 11:48 ص

قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إن وصول النزاع بين الأطراف المختلفة سياسيًا في العراق وتحديدًا الأطراف الشيعية، يشير إلى أن اتساع النزاع المسلح أمر وارد، موضحًا أن هناك صراع على الأرض بين هذه الكتل السياسية التي استفادت بطريقة أو بأخرى من وجود الأذرع العسكرية لها وذلك من أجل فرض سيطرتها، وهذا الأمر يواجه بحزم من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

وأضاف العزاوي، خلال لقاءه في قناة "العربية الحدث"، أن الإنفلات الحاصل في السلاح بالعراق، أصبح علامة بارزة من علامات العمل السياسي في العراق، مؤكدًا أن الواقع يشير إلى أن هذا السلاح يجب أن يكون منضبطًا لأنه يحرج الدو العراقية ورئيس الوزراء السيد السوداني لأسباب متعددة.

وأكد مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أن وجود السلاح بهذا الشكل يعبر عن ضعف الدولة والحكومة وبالتالي مما يؤثر على حالة الشارع العراقي الذي يريد أن تكون الأمور مستقرة، لافتًا أن الصراع السياسي تحول إلى صراع مسلح وبالتالي تتحمل مسؤوليته كل القوى السياسية.

وأوضح العزاوي، أن حكومة السيد السوداني لن تسمح بأي تجاوزات، مضيفًا أن الكتل السياسية لن تنضج حتى الآن سياسيًا حتى تفهم أن الصراع يجب أن يكون صراعًا سياسيًا عبر صناديق الاقتراع والمعارضة السلمية وليس المسلحة، مؤكدًا أن الصراع وارد جدًا بسبب ضعف العملية السياسية العراقية التي تحتاج إلى نضوج هذه القوى السياسية.