إخفاق أمني جديد في إسرائيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في القدس، إن هناك العديد من التطورات الميدانية على الأرض بعد حالة من التخبط على وسائل الإعلام الإسرائيلية أو الإعلانات الرسمية، والشرطة الإسرائيلية كانت قد أعلنت مقتل مستوطن أصيب بجراح خطيرة جراء إطلاق النار عليه، والحديث عن 8 إصابات بينهما إصابتين حرجتين للغاية، وهذا يرجح ارتفاع أعداد القتلى بهذه العملية.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية سارعت إلى إعلان بأن هذا المستوطن المقتول هو جندي في صفوف جنود الاحتلال، وأن هناك إصابات بين المستوطنين وجنود الاحتلال كون هذه العملية وقعت بالقرب من حاجز "الزعيم" شرقي العاصمة المحتلة، وفي شارع يوصل القدس بالضفة الغربية ويستخدمه عادة الفلسطينيين والمستوطنين.

وأشارت إلى أن هذه عملية معقدة ومركبة وهامة، لأنها هي الأكبر عددا من قبل منفذي العمليات، فعادة بأن العمليات تنفذ بمشتبه واحد أو فلسطيني واحد ويتم التمشيط إذا كان هنالك مشتبه آخر ساعد منفذ العملية، لكن هيئة البث الرسمية تتحدث عن أن هذه العملية نوعية لأنه شارك فيها 3 من الفلسطينيين لتنفيذ هذه العملية.

ولفتت إلى أن نوعية السلاح الذي استخدم في هذه العملية، عادة ما يتم استخدام أسلحة محلية الصنع، لكن تم استخدام سلاح أو بندقية "إم 16"، وهذا يصعب الحصول عليها خاصة للفلسطينيين.