الناتو: سيكون لأوكرانيا الحق في استخدام F-16 لمهاجمة أهداف عسكرية في روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس إنه سيكون الأمر متروكًا لكل حليف ليقرر ما إذا كان سيسلم طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، ولكن البلاد لها الحق في الدفاع عن النفس، بما في ذلك ضرب أهداف عسكرية روسية مشروعة خارج أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج أن وفاة السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني والمكاسب الروسية الأولى في ساحة المعركة منذ أشهر يجب أن تساعد في تركيز انتباه الناتو وحلفائه على الحاجة الملحة لدعم أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأكرانية.

و أشار إلى أن انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا بعد أشهر من القتال العنيف يظهر الحاجة إلى مزيد من المساعدات العسكرية "لضمان عدم تحقيق روسيا المزيد من المكاسب".