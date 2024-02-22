محافظ قنا: توفير ٣٨٨١٤ فرصة عمل للشباب بالقطاعين الحكومي والخاص خلال العام الماضي

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأنه تم توفير ٣٨٨١٤ فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقفط ونجع حمادى بمعرفة إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وذلك خلال العام الماضي.

وأضاف الداودي، أنه تم توفير ٥٥٣٥ فرصة بالقطاع الحكومي بنظام التعاقد، و٣٣٢٧٩ بالقطاع الخاص منها ٣٣١٧ بمراكز وقرى المحافظة و٣٢٠٩٦ فرصة بمديريات الخدمات والجمعيات الأهلية و٣٤٠١ فرصة بالشركات والمصانع، مشيرًا إلى أنه وجه إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتواصل المباشر والدائم مع شركات القطاع الخاص وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة فى هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كافة نواحي الحياة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة .

وأوضحت سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أنه يتم استلام طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من أبناء المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى ، وتحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا.