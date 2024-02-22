مهند مجدي يطمئن على ترتيبات سفر الأهلي من أكرا إلى كوماسي

حرص مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق في غانا، على متابعة كافة الترتيبات الإدارية الخاصة برحلة الفريق من مطار أكرا إلى مطار كوماسي، والاطمئنان على عدم وجود أي عقبات في طريق البعثة بالتنسيق مع السفير أيمن الدسوقي، سفير مصر في غانا، الذي رافق البعثة منذ وصولها إلى مطار أكرا حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

واطمأن رئيس بعثة الأهلي في غانا خلال جلسته مع خالد بيبو، مدير الكرة على جميع أفراد البعثة، مؤكدا بذل أقصى جهد ممكن لتسهيل مهمتهم في غانا وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق في مباراة ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما حرص مهند مجدي على الحديث مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وأفراد الجهاز المعاون له بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة التي أقلعت بالبعثة من مطار القاهرة، وعدم قدرتها على الطيران من مطار أكرا والمبيت بأحد الفنادق القريبة من المطار.