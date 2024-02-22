«رجال الأعمال» تطالب بسرعة الإعلان عن تفاصيل مبادرة 50 مليار جنيه لتمويل الشقق الفندقية

أشاد فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار وزير السياحة والآثار للموافقة على إنشاء فروع للشركات السياحية في جميع محافظات مصر.

وأوضح ناصر أن اللجنة ركزت في آخر لقائها مع رئيس هيئة تنشيط السياحة على أهمية الجذب السياحي المرتبط بالترويج الخارجي وعلى مستوى الشركات نفسها التي تستقبل السائحين، مؤكداً أن البنية التحتية للقطاع ما زالت تواجه تحديات عديدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى مع عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاستعراض ومناقشة التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع السياحي، والتعرف على رؤية الهيئة وآليات الربط مع التوجهات الاستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة للاقتصاد المصري في قطاع السياحة خلال الفترة 2024 – 2030، نظمت الاجتماع لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور فاروق ناصر، وشارك في الاجتماع محمد منتصر نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد عطا مدير عام السياحة الخارجية بالهيئة، وعدداً من أعضاء الجمعية العاملين بالقطاع السياحي والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

وأضاف ناصر، بالرغم من أن القطاع محظوظ في التسويق حيث إن لدينا احترافية في هذا المجال إلا أننا في حاجة لبذل مجهود ضخم على المستوى الداخلي، لافتاً إلى أن اجتماع اللجنة مع رئيس هيئة تنشيط السياحة يهدف إلى مناقشة واستعراض حزمة الحوافز للشركات والرؤية الاستراتيجية للهيئة.

وأكد الدكتور محمد منتصر نائب رئيس اللجنة، أهمية التعجيل بالإعلان عن تفاصيل مبادرة 50 مليار جنيه لتمويل الشقق الفندقية لمضاعفة أعداد الغرف الفندقية المطلوبة لتحقيق المستهدف من جذب ٣٠ مليون سائح بجانب إطلاق مبادرة جديدة لتمويل تطوير الأسطول السياحي من خلال زيادة عدد الأتوبيسات وجودتها بإعتباره مسار استثماري وعمود فقري مهم لنمو السياحة.

كما أشار منتصر، إلى ضرورة الاهتمام بتصدير العقار السياحي ضمن مبادرة تصدر العقار والتي نجحت العام الماضي في تحقيق 5 ونصف مليار دولار مع الاشتراك في المعارض الخارجية المتخصصة لتملك الأجانب للشقق الفندقية.