للمرة الأولى.. دمج ذوي الهمم والأصحاء في رياضة السباحة على شواطئ الغردقة

أعلن السباح العالمي خالد شلبى، وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور بحر المانش، عن بدء نشاط السباحة، في الغردقة لدمج ذوي الهمم والأصحاء في تدريبات السباحة لأول مرة في مصر والعالم، والتأهل لبطولات دولية ومحو أمية السباحة في البحر الأحمر وصعيد مصر.

وقال وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش، يبدأ من خلال خطة علمية مدروسة ويشرف على التدريب البدنى والأحمال الكابتن عبد الرحمن ممدوح، كما يقود فريق عمل السباحين الكابتن كريم ربيع بمعاونتي ومشاركة السباحة الأولمبية شيروت حافظ.

وأوضح شلبي في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الأكاديمية تهدف إلى دمج ذوى الهمم مع الأصحاء حتى يصبحوا نسيج واحد في المجتمع ويكون لذوى الهمم عائد وناتج في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء، كما تهدف الأكاديمية لاستضافة المعسكرات الخاصة للسباحين الأجانب من للأصحاء وذوي الهمم على مدار العام حتى تصبح الغردقة عاصمة السياحة الرياضية في العالم، مما يسهم في رفع نسبة سياحة ذوى الهمم لتصل إلى ١٥ مليون سائح سنويا.

كما أوضح أن الأكاديمية تستضيف السباح السعودي فيصل القصيبي من ذوي الهمم لتأهيله لعبور بحر المانش خلال العام الجاري بمدينة الغردقة.