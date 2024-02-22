اليوم.. الأردن يقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية

يرأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، الوفد الأردني الذي سيقدم مرافعة الأردن الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بهولندا، بحسب ما ذكرت وكالة عمون الإخبارية.

وتأتي المرافعات أمام محكمة العدل الدولية وفقا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة عملا بالقرار رقم 247\77 الصادر في 12/30/2022 بشأن “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وسيلقي الصفدي والوفد المرافق المرافعة الشفوية في الساعة 2 بتوقيت عمان.